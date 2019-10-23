На Алеї українських діаспор висадили нові дерева

На Алеї українських діаспор у Русанівському парку в Києві днями висадили другу чергу дерев.

Тепер тут ростуть 20 саджанців від українських громад закордону, повідомляється на сторінці міжнародної групи Алея українських діаспор у Facebook.

«Відбулася друга черга висадки дерев на Алеї українских діаспор у м.Київ. Алея збільшилася на 8 дерев від українців Латвії, Мексики, Росії (Москва), Грузії, Канади, Індії, Німеччини (Саксонія), Казахстану! Тепер на Алеї рівно 20 дерев!», - йдеться у дописі від спілки українців Гамбургу Feine Ukraine. Активіст спілки Олег Резник був автором ідеї про таку Алею.

Усім громадам, що підтримали ініциативу, висловили подяку у дописі і зазначили, що у травні 2020 року чекають на нові дерева та нових друзів.

Під час другої черги висадки дерев посадили, зокрема, дуб (від українців Латвії), ліщину (Мексика), горобину (РФ, Москва), платан (Грузія), клен канадський (Канада), ялину (Індія), дуб червоний (Німеччина, Саксонія), карагач (Казахстан).

«Наша сімʼя стає більшою, тож нехай буяють барвами життя наші дерева, ростуть і радують серця українців з усього світу. Це не просто дерева, це окремі історії кожного українця за кордоном, з яких складається ціла дружня родина, це наша з вами Батьківщина, наше коріння, наша радість і гордість, за те що ми є українці і ми готові розвиватись і допомагати один одному. Це початок нашої співпраці, далі буде ще багато цікавого», - зазначається у соцмережі.

Партнерами проєкту "Алея українських діаспор" є Управління екології та природних ресурсів КМДА, КО "Київзеленбуд", КП по УЗН Дніпровського району, ГО Європейський Культурний Центр, ГО Форум розвитку громадянського суспільства, ГС Київська Громадська Платформа.

Як повідомляв Укрінформ, Алею українських діаспор було закладено у травні цього року українськми громадами з різних країн як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною.

Один з координаторів проєкту Олександр Білера розповів, що завдання проекту - закласти в Києві символічну алею та надати можливість кожній діаспорі посадити дерево від свого імені. Пам’ятний напис ідентифікуватиме дерево та діаспору.

Мета проєкту – показати єдність України з її дітьми-українцями, де б вони не знаходились. «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною», - зауважив Олександр Білера.

Організатори проєкту хочуть зберегти принцип "Одна країна - одне дерево". Планується висадити щонайменше 100 дерев.

Дерева буде висаджено групами, за готовністю та згідно із замовленням від українців закордону. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

Види саджанців погоджуються з виконавцем робіт – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути добре розвинені тощо.

Під час першої черги на Алеї діаспор висадили дерева від українських громад з Німеччини, Туреччини, Ірландії, Домініканської Республіки, Росії, Люксембургу, ОАЕ, Великої Британії, Князівства Монако, США (Північна Кароліна), Сінгапуру, Італії та Канади.

Серед видів дерев, які розглядаються закордонними українцями і частина з яких вже росте на Алеї, - дуб, верба, сакура, горобина, лавр, горіх, сосна, гінкго, липа, бук, береза, ялина, калина тощо.

Фото: Feine Ukraine, Олег Резник у Facebook