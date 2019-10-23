Молодь діаспори запрошують до участі у зимовій програмі «Країна Win Win»

Зимова освітньо-інформаційна програма «Країна Win Win» для молоді української діаспори, яка пройде 10-17 січня 2020 року, запрошує учасників.

Про старт програми у Facebook оголосив керівник ГО «Великого Бажайте» (організатор проєкту), співзасновник всеукраїнського діалогу Principium, історик та активіст Денис Коляда.

«Програма «Країна Win Win» #2020/ЗИМА, з 10 по 17 січня», - йдеться у дописі.

Денис Коляда зазначив, що цього року кожна програма буде тематичною. "Власне, тема програми «Зима 2020» - це мережі. Мережі в політиці, бізнесі, культурі, громадському секторі. Отож, запрошую на зимову програму «Країна Win Win», - написав керівник ГО «Великого Бажайте».

Цього року до проєкту також хочуть залучити представників національних меншин та корінних народів, що проживають на території України.

На завершення програми планується провести форум про важливість горизонтальних мереж у сучасному світі.

Денис Коляда нагадав, що форум Principium – це діалог про мережі/ спільноти, громади, союзи, і запросив до співпраці представників діаспори, емігрантів та громадський сектор України.

«Завдання, які ми перед собою ставимо: формування активної мережі учасників програми; залучення професійних спікерів; діалог молоді з владою без посередників (обличчям до обличчя); розмова про бізнес; або історія української мрії; цінності як основа нашої самомодифікації та інструмент для загальноукраїнської єдності; напрацювання практичних пропозицій для розбудови спільноти «Країна Win Win»; розробка, підтримка і реалізація проектів учасників програми в середовищі їхнього проживання», - зазначив Коляда.

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Як повідомляв Укрінформ, «Країна Win Win» - це освітньо-інформаційна програма для української молоді закордону віком від 18 до 40 років. Проєкт ставить за мету познайомити молодих членів діаспори з українськими реформаторами, представниками бізнесу, культури, українськими політиками і залучити досвід і знання цієї молоді для реформування і створення позитивного іміджу України за кордоном, допомогти їм стати культурними дипломатами України у світі.

Крім того, метою проєкту, за словами його авторів, є показати закордонним українцям, позитивні зміни в Україні на противагу російській кампанії з дискредитації України та великої кількості «брудної інформації».

Фото: Коляда Денис