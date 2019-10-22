Українська діаспора обіцяє співпрацювати з новим урядом Канади

Українська громада Канади налаштована продуктивно працювати з усіма новообраними депутатами канадського парламенту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій з нагоди завершення канадських парламентських виборів.

“КУК вітає усі партії та кандидатів, які брали участь у виборах в Канаді. Ми дякуємо їм за відданість служінню Канаді. Усі канадці можуть пишатися активністю нашої демократії. Ми із нетерпінням чекаємо на співпрацю із новим урядом Канади, а також усіма партіями й кандидатами, обраними учора”, - сказала Хичій.

Вона також привітала прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та його Ліберальну партію із перемогою. “Тисячі канадців, у тому числі багато українського походження, балотувалися на виборах. Ще сотні тисяч віддали свій час як волонтери у штабах. Вони всі заслуговують на наше захоплення та шану”, - наголосила президент Конгресу.

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Як відомо, за результатами канадських парламентських виборів, найбільше мандатів отримала Ліберальна партія, на другому місці опинилася Консервативна партія, а на третє неочікувано вийшов Квебецький блок, який виступає за суверенітет провінції Квебек. Утричі збільшили своє представництво в парламенті також і “зелені”, які прагнуть суттєво збільшити внесок Канади у глобальну боротьбу зі змінами клімату.