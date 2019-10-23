Cенцов пообіцяв привезти через два роки новий фільм до Варшави

Український режисер Олег Сенцов пообіцяв привезти через два роки свій новий фільм на фестиваль “Ukraina!” до Варшави.

Про це Сенцов заявив у столиці Польщі на зустрічі з організаторами фестивалю “Ukraina!”, громадськими активістами та представниками діаспори, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я планую привезти до Варшави свій фільм на фестиваль через два роки”,- зазначив Сенцов.

За його словами, йдеться про фільм, який він почав знімати до того, як його арештувала ФСБ у Криму. Режисер підкреслив, що зйомки хоче організувати наступного року і вже зробив “певні кроки в цьому напрямку”.

Cенцов також зазначив, що раніше вже був у Варшаві й почувається тут як удома. Він наголосив: його ніхто не підтримував так сильно, як поляки - окрім, звісно, українців.

“Дякую всім полякам, кінематографістам, політикам, які мене підтримували й боролися за моє визволення”,- підкреслив Сенцов.

Читайте також: Сенцов заявив про намір створити громадську організацію

Під час перебування у Варшаві режисер також зустрівся з віце-маршалком Сейму Малгожатою Госєвською, заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, кінематографістами Даріушем Яблонським та Агнєшкою Голланд