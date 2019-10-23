Cенцов пообіцяв привезти через два роки новий фільм до Варшави

Cенцов пообіцяв привезти через два роки новий фільм до Варшави

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Укрінформ
Український режисер Олег Сенцов пообіцяв привезти через два роки свій новий фільм на фестиваль “Ukraina!” до Варшави.

Про це Сенцов заявив у столиці Польщі на зустрічі з організаторами фестивалю “Ukraina!”, громадськими активістами та представниками діаспори, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я планую привезти до Варшави свій фільм на фестиваль через два роки”,- зазначив Сенцов.

За його словами, йдеться про фільм, який він почав знімати до того, як його арештувала ФСБ у Криму. Режисер підкреслив, що зйомки хоче організувати наступного року і вже зробив “певні кроки в цьому напрямку”.

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Cенцов також зазначив, що раніше вже був у Варшаві й почувається тут як удома. Він наголосив: його ніхто не підтримував так сильно, як поляки - окрім, звісно, українців.

“Дякую всім полякам, кінематографістам, політикам, які мене підтримували й боролися за моє визволення”,- підкреслив Сенцов.

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Під час перебування у Варшаві режисер також зустрівся з віце-маршалком Сейму Малгожатою Госєвською, заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, кінематографістами Даріушем Яблонським та Агнєшкою Голланд

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