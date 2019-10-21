Сенцов заявив про намір створити громадську організацію

Сенцов заявив про намір створити громадську організацію

Укрінформ
Український режисер, колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов, якому сьогодні вручили премію Ukrainian ID Awards, заявив про створення громадської організації.

Про це він сказав після церемонії в Українському домі, передає кореспондент Укрінформу.

"Для мене головне, крім особистого життя, - громадська діяльність і творчість, насамперед кіно. Але я поділяю ці речі... Я знімаю про те, що мені цікаво, - те, що всередині мене. А громадська діяльність - це зовнішнє, те, що потрібно для країни, для хлопців, які у в'язниці. Ось цим я займаюся", - зазначив Сенцов.

Він розповів, що зараз багато їздить по Україні та по світу, причому не всі зустрічі афішує.

"Щодня я зустрічаюся з багатьма людьми й роблю все, що можливо, для нашої країни, аби роз'яснити людям (перш за все іноземцям) - що за держава Російська Федерація, хто такий Путін, чого вони від нас хочуть. І що, ведучи з ними переговори, потрібно розуміти, що вірити їм не можна. Другий напрямок - це, звичайно, наші хлопці. Кожен раз, коли я беру мікрофон, я говорю про них, і буду говорити на всіх майданчиках, поки кожен з них не буде на волі", - підкреслив Сенцов.

Читайте також: Сенцову вручили премію Ukrainian ID Awards

За словами режисера, він дійшов висновку, що громадською діяльністю треба займатися на професійному рівні.

"Зараз такий час, я всюди катаюся, всім цікавий, але це недовго триватиме, пів року максимум. Потім я всім набридну, і треба робити це більш професійно. Тому я сьогодні прийняв рішення про створення громадської організації, в якій займатимуся досить широким спектром громадської роботи - правозахисної та культурної. Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може, навіть я назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші", - сказав Сенцов.

Читайте також: Сенцов поділився у Франкфурті своїми творчими планами

Він додав, що буде знімати фільми, які запланував. Зокрема, якщо все буде добре організовано, стрічку "Носоріг" має намір випустити восени 2020 року.

"Якщо все, знову ж таки, добре складеться, то влітку 2021 року буде зніматися фільм під назвою "Блискучий світ". І далі у мене пʼять сценаріїв, готових до виробництва. План простий: п'ять років - п'ять фільмів", - пояснив Сенцов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-