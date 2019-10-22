Українська громада Болгарії не брала участі у заході в окупованому Криму – заява

Представники української громади Болгарії не брали участі у круглому столі, який відбувся на території АР Крим, тимчасово окупованої Росією.

Про це йдеться у заяві від українців Болгарії, розміщеній на сторінці Спілки українських організацій Республіки Болгарія (СУОБ) «Мати Україна” у Facebook.

«Від імені Спілки українських організацій Республіки Болгаріїя „МАти УКраїна” заявляємо, що жодний представник української громади в Болгарії та СУОБ „Мати Україна” ані колись, ані зараз не брав участі у зазначеному заході. Ми не маємо інформації щодо відвідання нашими членами тимчасово окупованої території України – АР Крим в період проведення цього „заходу”. Ми не підтримуємо жодного рішення, прийнятого під час так званого „круглого столу”, - наголошується у заяві.

Як зазначається, українська громада Республіки Болгарія захищала і надалі буде захищати територіальну цілісність України та її незалежність. Жодних контактів з окупаційною владою АР Крим українці Болгарії не підтримували і не будуть підтримувати.

Як повідомлялося раніше, у російських ЗМІ було розповсюджено інформацію про проведення на території тимчасово окупованої Росією АР Крим так званої “зустрічі української діаспори” з 11 країн світу, на якій 14 жовтня пройшов круглий стіл «Розвиток зв'язків українців Криму зі співвітчизниками за кордоном». У цій інформації серед учасників заходу згадують, зокрема, представників української діаспори Республіки Болгарія.

У свою чергу, представники української громади та українських організацій Польщі, Молдови, Казахстану, Грузії, Німеччини заявили, що жоден їх представник не відвідував нещодавно тимчасово окупований Крим, не брав участі у зазначеному заході та не схвалював окупацію півострова Росією.

Фото: Укрінформ, СУОБ "Мати Украйна" у Facebook