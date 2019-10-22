Музей Тараса Шевченка у Торонто відкрився в новому приміщенні

У Торонто в новому приміщенні відкрився Музей Тараса Шевченка.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Не оминіть! Сходіть! Там стає так гарно, світло, тепло і радісно на душі. Пані Людмила Погорєлова (Lyudmyla Pogoryelova), яка очолює музей, вклала частинку душі і серця в його створення. Щиро дякую Вам за довіру та можливість долучитись до створення видатної події для всіх українців Торонто та Канади загалом», - написала відвідувачка Тетяна Карпова.

Як повідомлялося раніше у Facebook, Музей Шевченка в Торонто відкривається вже втретє, у приміщенні, яке українська громада побудувала спеціально для музею з урахуванням всіх вимог до сучасної музейної діяльності.

Зазначається, що канадський музей Кобзаря працює вже 67 років. Його було засновано Товариством об'єднаних українців Канади у липні 1952 року. Експозиція музею розповідала про творчість Т. Шевченка та діяльність канадських українців у царині культури.

У 1988 році музей знищила пожежа, врятувати вдалося лише копію посмертної маски Тараса Шевченка, яка була подарована Державним музеєм Т. Г. Шевченка.

Українська громада відновила музей, на зібрані кошти було придбано готове приміщення, пристосоване під експозицію та сховища. Предмети для нової колекції збирали в Канаді та Україні. З Державного музею Тараса Шевченка було передано понад 100 предметів.

Восьмого вересня 1995 року відбулося урочисте відкриття музею за участі української делегації. В її складі була і директорка Державного музею Т. Г. Шевченка Ольга Поляничко.

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Фото: Shevchenko Museum in Toronto, Tetianka Karpova, Svyatoslav Foyak, Nadiya Pavlenko - у Facebook