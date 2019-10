Епіфаній у США зустрічається з українською громадою

Предстоятель Православної церкви України блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у рамках візиту до США проводить зустрічі з місцевою українською громадою.

Митрополит днями вже поспілкувався з українцями у Нью-Йорку. У вівторок о 19:00 запланована його зустріч із українською громадою Вашингтона, зазначається у Facebook.

В Українському інституті Америки

«Митрополит Епіфаній відвідає собор та культурний центр св. Андрія (St. Andrew Cathedral and Cultural Center) та зустрінеться з парафією та місцевою громадою у Вашингтоні. Буде організовано безкоштовне прийняття. Усі запрошені», - йдеться на сторінці події у соцмережі. Захід відбудеться за адресою: Saint Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral, Washington DC, 15100, New Hampshire Ave.,Silver Spring, MD 20905.

Предстоятель ПЦУ раніше у Нью-Йорку зустрівся з представниками Союзу українок Америки (СУА) у рамках зустрічі, організованої Українським інститутом Америки та Українським конгресовим комітетом Америки (УККА), зазначається на сторінці СУА у соцмережі. А очільниця СУА Мар'яна Заяць додала у коментарі: "Мала за честь зустріти Блаженнішого Митрополита Епіфанія і мати змогу надати допомогу від СУА Україні, зокрема, Волинській православній богословській академії у Луцьку, про що він був добре обізнаний".

Митрополит Епіфаній з керівництвом Союзу українок Америки

У свою чергу, Епіфаній подякував діаспорі за теплий прийом. "Вдячний за теплий прийом і зустріч з поважними гостями та українською громадою в Нью-Йорку, яку організували Український інститут Америки та Український конгресовий комітет в Америці – найбільші організації, що вже понад сім десятиліть опікуються інтересами українців у США", - написав він у Twitter.

Митрополит Епіфаній на виставці українських рушників в Українському історичному і освітньому центрі

Митрополит Епіфаній також відвідав виствку українських рушників, організовану Українським історичним і освітнім центром (Ukrainian History and Education Center, UНЕС) у м.Сомерсет, Нью-Джерсі, яка триватиме до кінця жовтня.

"Були удостоєні честі мати візит Митрополита Епіфанія на виставку рушників "Rushnyky: Ritual Cloths from the Kozak lands of Ukraine" і отримати від Блаженнішого рушник з Полтавщини у подарунок від Музею патриарха Мстислава", - йдеться у дописі. Як зазначається на сторінці Центру, директор UНЕС Наталія Гончаренко, співкуратор Юрій Міщенко та архієпископ Даніель супроводжували Епіфанія під час перегляду експозиції.

Митрополит Епіфаній на виставці українських рушників в Українському історичному і освітньому центрі Як повідомляв Укрінформ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.

20 жовтня 2019 року Епіфаній очолив Божественну літургію у кафедральному храмі Грецької православної архієпископії Америки – Соборі Святої Трійці , що знаходиться у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку.

Українці США на зустрічі з Митрополитом Епіфанієм в Українському інфституті Америки

Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.

12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

