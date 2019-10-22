В українській школі в Торонто вивчали теоретичне і практичне борщезнавство

Учні української школи ім.Юрія Липи в Торонто вивчали все про український борщ на тематичному уроці.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Темою уроку в класі USL школи ім.Юрія Липи було "Борщезнавство". Наш чудовий клас USL (Ukrainian as a Second Language) із улюбленою вчителькою Галиною Копко вивчали все про борщ: яким буває, чим різниться у різних регіонах, як варити та що у нього кладуть, як смакує та з чим їдять справжній український борщ», - йдеться у дописі.

Учням розповіли про цю улюблену страву українців. Про борщ складено пісні, прислів'я, приказки, написано чимало поем, поезій та присвят. Відомо, що у кожному регіоні України, у кожній місцевості, де живуть українці у світі, та й кожній оселі борщ - особливий, неповторний, смачний, запашний, корисний. Українці люблять і шанують борщ.

Теорію і поезію учні закріпили практикою: наварили смачного і пахучого українського борщу. Діти із вчителькою Галиною Копко подбали про все: хтось приніс капустину, хтось - буряків, моркви, і бараболі-картопельки, хтось - сметану і навіть хліб, масло та часник! Гарненько все помили, порізали, потерли і зварили! Борщ вдався на славу! А друзів і запрошувати не довелося - самі прийшли на запах свіжозвареного борщику», - зазначається у дописі.

У школі висловили особливу подяку вчительці Галині Копко за те, що вона не лише захоплено навчає дітей української мови, історії та культури, а й робить це навчання цікавим і радісним. «Діти у класі щотижня мають маленьку мандрівку в Україну - з усіма її кольорами, запахами відчуттями та навіть смаками!», - додають у закладі.

Вчителі нагадують: навчання - це не лише академічні дисципліни, підручники, методички, проєкти, домашні завдання та оцінки. «Навчання - це радісне і цікаве пізнання своєї рідної культури, традицій, досвіду. А ось такі уроки додають яскравих барв у шкільне життя і перетворюють навчання у радісну мандрівку. Діти можуть забути якісь граматичні правила чи вірш, але спогади про ось такі приємні дні навчання залишаться з ними назавжди», - вважають педагоги школи.

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Фото: Укрінформ, Yuri Lypa Ukrainian School / Школа ім.Юрія Липи у Facebook