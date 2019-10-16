Зеленський розповів про своє бачення ролі української діаспори

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українською діаспорою біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в Ризі розказав, як українська діаспора в світі допомагає захищати інтереси України в протистоянні інформатакам, в несенні правди про Україну, про те, як вона відстоює свою землю і прагне миру.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Українці, які живуть в інших країнах, багато роблять для того, щоб захистити інтереси нашої держави. Ця допомога особлива важлива в часи глобалізації, інформаційних воєн. Українці закордоння допомагають протистояти інформатакам, несуть правду про Україну. Зокрема, що відбувається в нас на Донбасі, як ми відстоюємо свою землю, скільки в нас жертв і хто реально хоче миру”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що таким чином українська діаспора за кордоном потужно доповнює роботу професійних ЗМІ та професійних дипломатів. “Така народна дипломатія дуже допомагає захищати інтереси України. Це перший рівень допомоги. А коли вони захищені, ми можемо впевненіше переходити до інших також дуже важливих питань - бізнескейсів, інвестмента. І це вже другий рівень”, - резюмував Президент.

Під час офіційного візиту до столиці Латвії Президент Зеленський з дружиною поклав квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі Риги, де зустрівся та поспілкувався з представниками української громади в Латвії.

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В середу, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Латвії. Він зустрівся з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.