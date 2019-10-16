Олена Зеленська зустрілась з представниками латвійських громадських організацій

Перша леді Олена Зеленська під час візиту до Латвійської Республіки зустрілася з представниками латвійських громадських організацій.

Про це інформує офіційне інтернет-представництво Президента України.

"Перша леді Олена Зеленська під час візиту до Латвійської Республіки зустрілася з представниками латвійських громадських організацій Pilseta calvekiem, Babyroom та Aperions, які опікуються захистом інтересів людей з особливими потребами, створенням дружнього сімейного середовища та плануванням і благоустроєм латвійських міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту для всіх мешканців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч організувала перша леді Латвії Андра Левіта на особисте прохання Олени Зеленської. Дружина Президента України хотіла вивчити досвід латвійських громадських активістів у питанні безбар’єрності та забезпечення рівних можливостей для всіх членів суспільства.

"Спільно з профільними державними установами та громадськими організаціями ми обговорюємо низку проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, удосконалення інфраструктури для безперешкодного пересування людей з особливими потребами та проїзду дитячих візочків, створення комфортного простору для батьків і дітей у публічних місцях", – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Президента підкреслила, що ці зміни хоче розпочати з власного прикладу, тому вже найближчим часом планує зробити Офіс Президента України справді безбар’єрним – зручним та безпечним для пересування людей з особливими потребами.

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"Сподіваюся, цю ініціативу підтримають не тільки державні установи, а й бізнес-організації незалежно від їхнього розміру. Я розумію, що це лише маленький крок, але дуже хочу, щоб він привів до ментальних зрушень в українському суспільстві і до прагнення з боку громадян не просто виконувати вимоги законодавства щодо інклюзії, а насправді поліпшити якість життя людей з особливими потребами", – додала Зеленська.