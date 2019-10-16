Світовий конґрес українців подякував Грецькій церкві за визнання ПЦУ
Про це йдеться на сайті СКУ.
«Світовий конґрес українців висловлює щиру вдячність Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та всім Архієреям, які на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату визнанням незалежності Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.
Вселенський Патріарх Варфоломій 13 жовтня під час святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням Церквою Еллади.
Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.