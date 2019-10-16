Світовий конґрес українців подякував Грецькій церкві за визнання ПЦУ

Світовий конґрес українців (СКУ) подякував Грецькій церкві за визнання самостійності Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців висловлює щиру вдячність Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та всім Архієреям, які на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату визнанням незалежності Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Музей Тараса Шевченка відкриється в новому приміщенні у Торонто

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Вселенський Патріарх Варфоломій 13 жовтня під час святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням Церквою Еллади.

Як відомо, 5 січня цього року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос, яким надав незалежний статус Православній церкві України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року.