Українська суботня школа у Варшаві запрошує нових учнів

Українська суботня школа у Варшаві запрошує до себе нових учнів на черговий, 2019-2020 навчальний рік.

Про це йдеться у Facebook.

«Українська суботня школа запрошує усіх у свої пороги! Навчальний рік ось-ось почнеться, і зараз чудова нагода долучитися до нашого колективу!», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що заняття проводять досвідчені і віддані своїй справі вчителі. Крім української мови, літератури, історії та географії, планується багато цікавих занять, що не тільки додають знань, але й розвивають здібності учнів.

Навчання проходить по суботах у приміщенні школи на вул. Огродовій, на варшавському районі Воля. «Щосуботи проводимо чотири уроки: три - української мови та один – з українознавства. Заняття проходять у різних вікових групах», - йдеться у дописі

За додатковою інформацією можна телефонувати за номером +48 576 677 498, писати на електронну пошту: rekrutacja.uaszkola@gmail.com або відвідати сайт школи: https://uaszkolawaw.pl.

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Як повідомляється у Facebook, історія школи починається з 15 листопада 1929 року, коли розпочала свій перший навчальний рік Українська дитяча школа, заснована українськими емігрантами у Варшаві. У 1933 - 1939 роках тут функціонувала Народна школа імені Лесі Українки з додатковою освітою. Школами опікувався Український центральний комітет.

1 вересня 2006 року почав свою роботу Міжшкільний пункт для української національної меншини (громадян Польщі) у Варшаві. Пункт складається із дошкільного, шкільного і ліцейного відділів, підпорядковується Бюро освіти Варшави.

1 вересня 2016 року розпочалися уроки в Українській суботній школі для громадян України, заснованої Фондом «Наш вибір» у співпраці з учителями пункту для меншини.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі