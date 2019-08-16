Українська школа в Іспанії оголошує набір учнів на новий навчальний рік

Українська школа «Квіти України» оголосила набір учнів на 2019-2020 навчальни рік.

Про це йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Закордонний український навчальний заклад «Квіти України» оголошує набір учнів на 2019-2020 навчальний рік!», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що при школі діє дошкільна група «Зернятко» для малечі від 3-х років.

Як відомо, громада «Українці Енаресу» та школа «Квіти України» знаходяться у м. Торрехон-де-Ардос (Іспанія) на березі річки Енарес. За даними міської ради, українців у ньому проживає близько 300 осіб.

Улітку 2014 року найактивніші земляки Торрехона та сусідніх містечок-супутників Мадрида об´єдналися в громадську організацію «Українці Енаресу». Основна її мета – це навчання і виховання дітей. Тому вже у вересні відбулося відкриття Української суботньої школи «Квіти України».

У цьому освітньому закладі навчається понад 20 дітей, з якими працюють 10 досвідчених педагогів. Тут викладають усі основні предмети, передбачені навчальними програмами Міністерства освіти України. Школа співпрацює з Міжнародною українською школою, що дає можливість дітям отримувати документи про освіту України державного зразка.

При закладі функціонують гуртки українського танцю, української пісні та образотворчого мистецтва. Окрасою всіх свят, які проводить школа, стали виступи танцювального колективу «Радість». Незважаючи на свій молодий вік, цей гурт гучно заявив про себе серед українських танцювальних колективів, які сформувалися в Мадридському регіоні.

Робочий день у суботу розпочинається лінійкою. Перші слова виховання і навчання в школі – це молитва за мир в Україні, за солдатів на передовій, за їхні родини та за весь український народ. Після молитви учні, вчителі та батьки хвилиною мовчання вшановують пам´ять наших Героїв, які віддали найдорожче – своє життя – за незалежність української землі.

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Зазначається, що виховання підростаючого покоління є дуже важливим завданням, і воно особливо ускладнюється, якщо діти перебувають на чужині. «Як навчити їх любити Україну? Як зберегти у наших дітях українське коріння? Найкращий спосіб, на нашу думку, – приклад дорослих. Тому з перших днів існування школи батьки з великим завзяттям беруть участь у заходах, спрямованих на підтримку Батьківщини», - йдеться у дописі.

У школі сподіваються, що у майбутньому вихованці закладу будуть гідними синами і дочками України. «Деякі з них повернуться на рідну землю. Завдяки навчанню в нашій школі вони зможуть з легкістю адаптуватися та знайти своє місце в житті. Ті ж, кому судилося жити поза межами Батьківщини, сподіваємося, нестимуть у своїх серцях вогник любові до рідної землі та докладатимуть зусиль для популяризації української культури і традицій у світі», - зазначається у соцмережі.

Фото: сторінка Українська школа "Квіти України" Іспанія у Facebook