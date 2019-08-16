Австралійський депутат відзначив роль української громади у розбудові країни

Член парламенту штату Вікторія Брюс Аткінсон відзначив, серед іншого, важливий внесок української громади Вікторії у розбудову мультикультурного життя Австралії.

Про це йдеться у привітанні з нагоди Дня Незалежності України, яке надійшло до Посольства України в Австралії і яким дипломати поділилися у Facebook.

«Ділимося з вами вітальним листом члена парламенту штату Вікторія високоповажного Брюса Аткінсона, який, серед іншого, відзначає важливий внесок української громади Вікторії у розбудову мультикультурного життя Австралії», - зазначається у дописі.

Депутат, зокрема, привітав керівництво і народ України з прийдешнім святом. Окрему увагу він приділив вихідцям з України, які свого часу заснували поселення у Вікторії і «збагатили усі аспекти життя штату своєю енергією, вміннями та підприємництвом».

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У своєму привітанні Аткінсон також зазначив: «З нагоди Дня Незалежності України я аплодую українській громаді за збагачення культурного середовища Вікторії шляхом розбудови довірі та поваги, перетворюючи її (штат Вікторія – ред.) на яскравий і мультикультурний штат, який є домівкою для 6 млн мешканців».

Фото: сторінка ПосольстваУкраїни в Австралії у Facebook