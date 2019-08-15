У Посольстві України в Китаї побралися молоді українці

Молода пара українців зареєстрували свій шлюб у Посольстві України в КНР.

Про це йдеться у дописі диппредставництва у Facebook.

«12 серпня в Посольстві України в КНР відбулася урочиста церемонія реєстрації шлюбу громадян України. Молоді українці родом з Луганщини та Рівненщини Дамир і Вероніка об'єднали свою долю у гостинній оселі українського Посольства у Пекіні», - зазначається у повідомленні.

У Посольстві привітали молодят від імені держави і побажали довгих років щасливого подружнього життя.

Як зазначається, усього з початку року в Посольстві України в КНР одружилось 10 пар.