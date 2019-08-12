В Узбекистані знімають фільм про українського футболіста і тренера ФК «Пахтакор»

У Ташкенті відбулися зйомки документальної стрічки «Базиль», присвяченої головному тренеру футбольної команди «Пахтакор» українському футболісту Олегу Базилевичу.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Узбекистані у Facebook.

«6-11 серпня в Ташкенті проходили зйомки документального фільму "Базиль", присвяченому головному тренеру ФК "Пахтакор", українському футболісту та тренеру Олегу Базилевичу, який дивом вижив в авіакатастрофі, що забрала життя усіх гравців команди. Зйомками займається українська кінокомпанія "Магіка-фільм" за підтримки Uzbekistan Film Commission», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, знімальна група відвідала місця, пов'язані з роботою тренера в Узбекистані, а також зустрілася з близькими йому людьми.

За попередньою інформацією, робота над фільмом закінчиться вже у вересні.

Видання uz.sputniknews.ru зазначає, що автором сценарія і режисером стрічки став відомий український кінорежисер, педагог і заслужений діяч мистецтв України професор Роман Ширман.

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Як відомо, 11 серпня 1979 року, в 13 годин 35 хвилин, в небі над Каменським (Дніпропетровська область) через помилку авіадиспетчера, в повітрі зіткнулися два літаки «Ту-134», в результаті чого загинули 173 людини, в тому числі 17 футболістів футбольної команди «Пахтакор» (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. Згодом державна комісія визначила, що винними в тому, що сталося були два авіадиспетчера з Харкова, їх засудили на 15 років позбавлення волі. Більша частина документів у цій справі досі є під грифом «секретно».

Фото: uz.sputniknews.ru