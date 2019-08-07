Українська школа «Дивосвіт» у Лісабоні запрошує дітей на новий навчальний рік

Культурно-освітній центр "Дивосвіт", що при Спілці Українців Португаліі, проводить набір учнів на новий навчальний 2919-2020 рік.

Про це повідомляється на сайті спілки.

Як зазначається, "Дивосвіт" запрошує дітей до молодшої групи "Малятко" віком від 3 до 4 років; підготовчої групи "Зернятко" віком 5-6 років та учнів з 1 по 11 класи включно.

Для розвитку творчих задатків в центрі діють гуртки:

-клуб любителів шахів;

-літературна студія 'Джерело"

-танцювальний гурток

-гурток брейк-дансу

- гурток рукоділля

-гурток малювання;

У новому навчальному році на дітей чекають курси української мови для іноземців, курси португальської мови та уроки фізичної підготовки.

Адреса центру:

Rua Estrada de Benfica,535

Escola Pedro Santarém

Lisboa