Українська школа «Дивосвіт» у Лісабоні запрошує дітей на новий навчальний рік
Укрінформ
Культурно-освітній центр "Дивосвіт", що при Спілці Українців Португаліі, проводить набір учнів на новий навчальний 2919-2020 рік.
Про це повідомляється на сайті спілки.
Як зазначається, "Дивосвіт" запрошує дітей до молодшої групи "Малятко" віком від 3 до 4 років; підготовчої групи "Зернятко" віком 5-6 років та учнів з 1 по 11 класи включно.
Для розвитку творчих задатків в центрі діють гуртки:
-клуб любителів шахів;
-літературна студія 'Джерело"
-танцювальний гурток
-гурток брейк-дансу
- гурток рукоділля
-гурток малювання;
У новому навчальному році на дітей чекають курси української мови для іноземців, курси португальської мови та уроки фізичної підготовки.
Адреса центру:
Rua Estrada de Benfica,535
Escola Pedro Santarém
Lisboa