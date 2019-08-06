Найстаріший український фестиваль Канади зібрав десятки тисяч діаспорян

У канадському місті Дофін відбувся 54-й Національний український фестиваль Канади.

Україна вперше надала фінансову підтримку фестивалю, повідомляє пресслужба Посольства України в Канаді.

«54-й Національний український фестиваль Канади тривав з 2 по 4 серпня 2019 року біля міста Дофін провінції Манітоба. Захід об’єднав десятки тисяч канадців українського походження та друзів України, які зібралися в Селі Україна (Selo Ukraina) за 12-ть кілометрів на південь від міста Дофін, щоб зануритися в українську мову, культуру та традиції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Україна вперше надала фінансову підтримку Національному українському фестивалю Канади: за сприяння Посольства в рамках фестивалю відбувся Конкурс талантів, на якому були представлені найкращі танцювальні та музичні колективи.

Фестиваль засновано в 1965 році з метою збереження та розвитку традицій канадських українців. За півстолітню історію найстарший в Канаді фестиваль став символом української спадщини, що глибоко інтегрована в культурне життя Північної Америки.

Фото: пресслужба Посольства України в Канаді