Художниця з Каліфорнії продала понад 700 малюнків янголів для допомоги дітям в Україні

Українська художниця Юлія Косівчук з американського штату Каліфорнія продала на благодійному аукціоні понад 700 намальованих нею ангелів заради допомоги благодійному фонду Марти Левченко "Я майбутнє України" у Чернівцях.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

«Понад 700 намальованих незвичних ангелів продала на благодійному аукціоні українка Юлія Косівчук, яка 15 років уже мешкає у місті Берклі в передмісті Сан-Франциско штату Каліфорнія. Усі виручені гроші покупці ангелів одразу перераховують у благодійний фонд Марії Левченко "Я майбутнє України", що у Чернівцях», - пише видання.

Мисткиня розповідає, з чого все починалося. «Мій живопис почався зі смішних носатих чоловічків з крильцями. Називала їх "позитивчиками" і дарувала друзям. Але ці малюнки почали замовляти. На них пішов попит. У Facebook випадково побачила допис чернівчанки Марти Левченко, яка створила благодійний фонд "Я майбутнє України". Вона збирала допомогу хворій на рак 3-річній дівчинці. Їй з усього світу присилали гроші, щоб вона вилікувалась. Але, на жаль, дитини не стало. Тоді подумала, що могла б продавати свої малюнки для допомоги іншим. З цього все і почалося", - каже Юлія Косівчук.

Діаспорянка продає свої малюнки по всьому світу, а покупцям ставить лише одну умову: гроші вона не отримуватиме, хай їх одразу кладуть на рахунок фонду.

"Я лише пропонувала стартову ціну 30-50 доларів. В торгах вигравав той, хто дав більше. Переможець мені показував підтвердження платежу і я поштою висилала малюнок», - розповідає Юлія.

Вона малювала ангелів з крильцями, першого продала за лічені хвилини. «Так я намалювала понад 700 ангелів. За них отримали більше 10 тисяч доларів. Найдорожче продали на аукціоні ангела з крильцями за 400 доларів. За нього боролися кілька потенційних покупців», - розповідає мисткиня.

Художниця зазначає, що Марта Левченко помагає дітям з усієї України. «Вона рятує дітей від інтернатів. Будує будинок "Місто добра", щоб помогти мамам з дітьми, які потерпають від домашнього насилля. Зараз збирають гроші на проведення електрики у будинку", - каже Юлія.

Мисткиня приїжджала в гості у Чернівці й організувала там акцію - малювала перехожим усміхнених яскравих ангелів посеред вулиці. Тоді назбирали 50 тисяч гривень.

"Ще через інтернет продавали сумки, значки та футболки із зображенням ангелочків. Їх висилали у різні куточки світу. Мої малюнки є в Китаї, Японії, Індії, Австралії. Це тішить. Шлю без рамок. Так дешевше. Лише 5-6 доларів. У рамці — 40-60 доларів", - пояснює жінка.

Кожного ангела Юлія намагається зробити унікальним. «Люди вірять, що вони захищають, надихають. У мене є бажання творити далі. Був момент, коли малювала цілий місяць і вдень, і вночі. Боялась за когось забути і цим образити. Доходило вже до того, що сни снилися в акварельному стилі», - каже мисткиня.

Вона розповідає про одного покупця, який купив вже понал пів сотні її янголів. «Маю одного клієнта який вже купив понад 50 ангелів. Він колекціонує їх. Спочатку жартувала з ним: "Романе, може у вас проблеми зі шпалерами. Може, хочете обклеїти всю хату моїми ангелами?", - розповідає художниця.

Юлія каже, що ангели - це те, що вона робить для благодійності. «Це покликання, і від того отримую насолоду і задоволення. Чоловік жартує, що я створила фабрику ангелів. Але потім сам себе виправляє, бо ангели у мене різні», - каже мисткиня.

Фото: Gazeta.ua