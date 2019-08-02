У ПАР відбудеться поминальна служба за вбитим українським туристом

Поминальна служба за вбитим у Кейптауні українським туристом Іваном Івановим відбудеться у неділю, 4 серпня.

Про це йдеться на сторінці Української асоціації в ПАР у Facebook.

«Дорогі українці та друзі України! На прохання родини Іванова, на 9-й день (з часу його смерті – ред.) відбудеться поминальна служба, яку проведуть православний священник отець Ніколаос Гіамурідіс та диякон Майкл Самос у неділю в Іст Форт на Чапманз Пік», - йдеться у повідомленні.

Церемонія розпочнеться о 15:30. Висловити свої співчуття родині загиблого можна буде у приватних повідомленнях, для яких встановлять спеціальну коробку. Пізніше її надішлють родичам Іванова у Женеву.

Як повідомляють ЗМІ, Південно-африканська неурядова "Громада запобігання злочинам" (Community Crime Prevention) провела меморіальну зустріч на місці вбивства та висловила співчуття рідним Івана Іванова, його трьом дітям, дружині і друзям. За даними, які "Громада" отримала від родички загиблого, він був колишнім моряком, вивчав економіку та право у Великій Британії, а також багато подорожував.

Місцева поліція каже, що у ці дні стався ще один напад на туриста й закликає відвідувачів регіону завжди подоружвати "лише у великих групах".

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на портал IOL, у Національному парку Кейптауна (ПАР) 27 липня під час пограбування був убитий турист з України.

На 44-річного Івана Іванова напали, попередньо, троє людей, щоб відібрати у нього рюкзак. Зав'язалася бійка, в ході якої українець отримав кілька ударів ножем в груди. Він помер від втрати крові.

Нападники втекли з рюкзаком Іванова. Чоловік, який ніс вкрадену річ, був помічений місцевим жителем, який викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного. У поліції він зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень, а також розповів, де шукати тіло жертви.

Українські дипломати у ПАР отримали співчуття на адресу сім’ї І. Іванова від південно-африканської сторони, зокрема, від Міністерства міжнародних відносин і співробітництва ПАР, мера м. Кейптаун, департаменту туризму провінції Західний Кейп.

У Посольстві України у ПАР у соцмережі зазначили, що справа знаходиться на розгляді поліції та місцевої влади. Повідомляється, що українське диппредставництво вживає всіх необхідних заходів для з'ясування обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності, а також перебуває на постійному зв'язку з поліцією, мзс ПАР та міністерством туризму ПАР.

З приводу нової інформації, яка допоможе з'ясуванню обставин загибелі українця, прохання звертатися до Посольства.

Фото: COMMUNITY CRIME PREVENTION, сторінка Ukrainians of South Africa Українська Асоціація в ПАР у Facebook