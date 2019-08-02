У Польщі вшанували пам'ять українців - учасників Варшавського повстання

Українські дипломати та представники української громади Польщі вшанували пам'ять наших співвітчизників, які брали участь у Варшавському повстанні 1944 року.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Учасники заходів поклали квіти до меморіалу православного капелана Війська Польського Семена Федоронька, вшановуючи пам'ять його родини, зокрема синів В’ячеслава й Ореста, які у лавах Армії Крайової загинули на вулицях Варшави.

У Польщі вшанували памʼять українців - учасників Варшавського повстання / facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

“Важливо пам’ятати тих, хто поклав своє життя за свободу, волю, безпеку, демократію і вільний світ, у якому ми зараз усі живемо. Пам’ятати про тих, хто близький нам - про родину Федороньків, а також про спільну боротьбу українського і польського народів задля майбутнього наших поколінь”, - зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Пам’ять своїх предків ушанувала онука Семена Федоронька - Олександра Адамчевська.

Варшавське повстання було найбільшим актом громадянського опору гітлерівцям у роки Другої світової війни у Європі. За 63 дні боротьби у Варшаві загинули 18 тис. повстанців, 25 тис. отримали поранення. Втрати цивільного населення становили 180 тис. людей.

Повстанці очікували на допомогу радянських військ, які наближалися до Варшави, але так її і не отримали.