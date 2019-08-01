У Варшаві у четвер відбуваються урочистості з нагоди 75-річчя початку Варшавського повстання 1 серпня 1944 року підрозділів Армії Крайової і жителів міста проти гітлерівців.

Пам’ятні заходи проходять за участю перших осіб держави і міжнародних гостей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У середу ввечері президент Польщі Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський взяли участь в урочистостях біля пам’ятника героям Варшавського повстання.

“Це завдяки тому поколінню, яке тоді на вулицях Варшави стікало кров’ю, боролося зі зброєю в руках за вільну Польщу, це завдяки його відвазі, героїзму і рішучості Польща існує”, - заявив президент Дуда.

У Польщі відзначають 75-річчя Варшавського повстання / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Мер Тшасковський розповів про історію своєї сім’ї і загибель її частини у Варшавському повстанні. Він зауважив, що у повстанні брали участь люди різного віросповідання і поглядів, яких об’єднували такі цінності, як любов до батьківщини, свобода та мужність.

У четвер заходи з нагоди цієї річниці відбудуться в різних місцях польської столиці. На всіх будинках і міському громадському транспорті вивішено національні прапори та прапори Варшави.

О 17-й годині (за місцевим часом) у Варшаві у час “W” (початок повстання) включать сирени, після чого буде хвилина мовчання, впродовж якої життя у місті завмре.

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Варшавське повстання було найбільшим повстанням проти гітлерівців в роки війни у Європі. За 63 дні боротьби у Варшаві загинуло 18 тис. повстанців, 25 тис. отримали поранення. Втрати цивільного населення склали 180 тис. людей. Решту жителів міста – близько півмільйона – було вигнано з міста, а місто було майже повністю знищено гітлерівцями.

Варшавські повстанці очікували на допомогу радянських військ, які наближалися до Варшави, але її так і не отримали.