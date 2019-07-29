В Угорщині відкрилася фотовиставка до Дня Хрещення Київської Русі-України

В Угорщині днями відкрилася фотовиставка «Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби» у рамках відзначення Дня хрещення Київської Русі-України.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

«Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп відвідала місто Тігань, де спільно із заступником Тіганьського абата Міхаєм Єремошем, Директором музею Тіганьського абатства Агоштоном Баркою та заступником мера міста Іштваном Араді, а також Головою Державного самоврядування українців Угорщини Вікторією Штефуцою та речником української громади у Державних Зборах Угорщини Брігіттою Суперак відкрила фотовиставку "Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби" у церкві Тіганьського абатства та взяла участь в урочистих заходах з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України, організованих на території Тіганьського абатства спільно з Державним самоврядуванням українців Угорщини та Самоврядуванням українців м.Веспрем», - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи фотоекспозицію "Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби", Посол наголосила на символічності відкриття виставки у м.Тігань, у церкві Тіганьського абатства, створення якого пов’язують з королівським подружжям Андраша І та дочки Ярослава Мудрого Анастасії.

У рамках заходу відбулося покладання вінків до пам’ятника Андрашу І і Анастасії, а також висадження неподалік пам’ятника калини, яка є символом України.

Заходи завершив вечір українського мистецтва в Тігані за участю українських виконавців Угорщини.

Фото: стоірнка Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook