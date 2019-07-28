У Нідерландах в останній вікенд літа пройдуть Дні України

У Нідерландах 31 серпня стартують Дні України. Свято триватиме два дні.

Про це кореспонденту Укрінформу в Гаазі розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Цього року ми вирішили відзначити День Незалежності України в такий нестандартний спосіб. Дні України в Нідерландах – це останній weekend цього літа. У національному парку De Hoge Veluwe, де знаходиться відомий музей сучасного мистецтва — Kröller-Müller, ми хочемо представити Україну з усіх сторін. Показати наше мистецтво, показати нашу культуру”, - розповів Ченцов.

За його словами, це слушна нагода продемонструвати таланти, розповісти про Україну через смачну кухню, кіно, танці. Буде дуже цікавою і музична програма: виступатимуть хор імені Лисенка, Візантійський хор, вокальний ансамбль “Червоні коралі”. Можна також навчитися плетінню вінків, різьбленню по дереву.

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“Будуть і майстер-класи, будуть презентації і туристичного потенціалу, і промислового. Будуть люди, які професійно займаються ремеслами - вишиванка, виготовлення букетів, вінків, Петриківський розпис. Також ми запрошуємо наших українців, які вміють щось або приготувати, або зробити. Парк - це другий наш партнер в цьому заході. Він надає можливість, надає відповідні столи, стенди, і всіх бажаючих ми закликаємо, як взяти участь, у підготовці цього свята, так і просто приїхати і провести з нами вихідні”, - сказав Ченцов, додавши, що передбачені і ділові зустрічі, обмін контактами та обговорення подальшої співпраці між Україною та Нідерландами.

Дні України в Нідерландах / Фото: De Hoge Veluwe

Кім того, голландцям презентують “Книгу Добра” - міжнародний соціальний проєкт - збірку розповідей про добро. Проєкт об’єднав тисячі дітей та дорослих з єдиною метою - відшукати унікальні історії про добро в усіх проявах. Унікальні примірники “Книги Добра” зберігаються у бібліотеках Ватикану, Туреччини, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та України.