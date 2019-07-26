Судову справу Віталія Марківа і «російський слід» у ній обговорили в італійському Сенаті

У Сенаті Італії обговорили гострі проблеми італійського правосуддя на прикладі несправделивого вироку українському нацгвірдійцю Віталію Марківу.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Італії у Facebook.

«Російський слід: справа Віталія Марківа як тривожний дзвінок щодо стану італійського правосуддя» - саме під такою назвою у Сенаті Італії відбувся брифінг провідних італійських адвокатів та членів італійської «Радикальної партії» для представників ЗМІ, правозахисників, дипломатів та експертів, які обговорили кричущі проблеми італійського правосуддя на прикладі абсурдного вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу», - йдеться у дописі.

Як заявив захисник нацгвардійця, провідний італійський адвокат Раффаеле Делла Валлє під час своєї емоційної промови, «справа Марківа стала сигналом упередженості, заідеологізованості та інших вад італійської судової системи».

Голова спілки адвокатів-криміналістів Італії Джан Доменіко Каяцца у підсумку заходу зазначив: «Сигнали хвороби, озвучені адвокатом Делла Валлє, мають стати предметом особливої уваги всього італійського суспільства».

У свою чергу, голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у своєму дописі у Facebook з цього приводу зупинився, зокрема, на виступі виконавчого секретаря партії "Італійські радикали" Сільвії Мандзі. Як зазначається, Мандзі, зокрема, зосередилась на деяких моментах висвітлення процесу в пресі, цитуючи уривки зі статей, які були некоректні і не припустимі з точки зору журналістської етики. Вона також розповіла про російські впливи, які сприяли формуванню громадської думки в Італії.

У дописі повідомляється, що адвокат Віталія Марківа Рафаелле Делла Валле у своєму виступі, зокрема, зазначив, що "це конкретне рішення суду присяжних Павії позбавляє віри в правосуддя". Адвокат зацитував повний текст звинувачення і пояснив, що немає жодного доказу, який би підтвердив, хоча б один його пункт. Говорячи про Віталія, адвокат назвав його поведінку дуже гідною, поведінкою військового. Як зазначив Городецький, «Делла Валле пообіцяв, що буде добиватися справедливості у цій справі протягом всього часу, який Господь відвів йому на життя».

Зауважується, що цей захід в Сенаті став важливим моментом в боротьбі за справедливість у справі Віталія Марківа.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia, Олесь Городецький у Facebook