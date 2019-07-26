Пам’ятник Тарасу Шевченку в Лісабоні відкриють у вересні

Погруддя українському поету, художнику, громадському та політичному діячу, національному символу України Тарасу Шевченку відкриють у Лісабоні 14 вересня цього року.

Про це повідомляється на сайті Спілки українців у Португалії (СУП).

«З ініціативи Посла України в Португалії пані Інни Огнівець, відбулася зустріч з президентом району Белень Фернардом Розою. На зустрічі була узгоджена дата інавгурації погруддя Шевченка у Лісабоні, а саме: 14 вересня 2019 року, о 11:00 годині», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на зустрічі також були присутні Голова СУП Павло Садоха і президент громадської організації «Montarás» зі спорудження монументу Тарасу Шевченку у Лісабоні (Associação “Montaras – monumento a Taras Shevchenko”) Олеся Зарума.

Зазначається, що представники громадської організації отримали згоду на упорядкування прилеглої до монумента території, зокрема, викладання бруківки з малюнком української вишивки, підведення зрошувальноі системи та встановлення додаткового освітлення, сфокусованого на погрудді.

Як повідомлялося раніше, у лютому цього року муніципалітет Лісабона надав офіційний дозвіл на встановлення погруддя Тараса Шевченка на площі міста. Автором погруддя є португальский скульптор Ельдер Де Карвальо, який став переможцем відкритого конкурсу.

У квітні українці у Португалії розпочали збір коштів на погруддя Тарасу Шевченку. Для цього було створено громадську організацію «Montarás».

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Павло Садоха у соцмережі раніше зауважив, що місце, де буде стояти погруддя Кобзаря, є «чарівним» і таким, що «дуже нагадує Канів».

Фото: Укрінформ, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa