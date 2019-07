У Нью-Йорку провели семінар для американських родин, які всиновили українських дітей

Зустріч-семінар для американських родин, які всиновили українських дітей, відбулася днями у Кергонксоні (штат Нью-Йорк, США).

Про це йдеться на сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку у Facebook.

«20-21 липня у рекреаційному комплексі «Союзівка» (м. Кергонксон, штат Нью-Йорк) відбулася щорічна зустріч-семінар для американських батьків та їхніх усиновлених дітей - громадян України, проведена спільно Генеральним консульством України в Нью-Йорку та Українським Народним Союзом», - йдеться у повідомленні.

Захід, покликаний сприяти належному контролю за умовами проживання усиновлених в Україні дітей, пройшов у теплій та дружній атмосфері.

Інформаційно-роз’яснювальна складова семінару, проведена консулом І.Лапою, включала нагадування прав усиновлених дітей та обов’язків усиновлювачів.

Продовженням зустрічі стала яскрава культурно-розважальна програма, у якій взяли участь близько 15 американських родин, що всиновили українських дітей.

Як відомо, Український Народний Союз (УНС) (англ. Ukrainian National Association, UNA) — найстарша й найбільша братсько-забезпеченева організація США з поширенням діяльності й на Канаду.

Культурно-освітню і виховну діяльність УНС веде на своїй оселі "Союзівка" в Кетскильських горах поблизу містечка Кергонксон - важливому центрі української діаспори у США. Тут відбуваються виховні українознавчі курси для дітей, спортивні змагання, різні з'їзди та товарисько-розвагові імпрези. На оселі споруджено три пам'ятники-бюсти: Тарасу Шевченку, Івану Мазепі та Лесі Українці. УНС щороку надає українським студентам стипендії тощо.

Фото: сторінка Consulate General of Ukraine in New York у Facebook