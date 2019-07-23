Фото української стюардеси в Instagram набрало понад 860 тисяч переглядів за тиждень

Світлина з українською стюардесою Дарією Баранчиковою, яка представляє національного перевізника ОАЕ компанію Etihad Airways, за тиждень набрала понад 864015 уподобань на офіційній сторінці авіаліній в мережі Instagram.

На фото Дарія в уніформі авіакомпанії позує на тлі хмарочосів Абу-Дабі. Ще майже пів мільйона «лайків» ця ж, але трохи обрізана світлина зібрала на офіційній сторінці Etihad Airways у соцмережі Facebook.

В ексклюзивному коментарі Укрінформу Дарія, яку у соцмережах знають як Daria Solnechnaya, розповіла про те, що стала стюардесою через пошук роботи своєї мрії. «Мені 27 років, я родом із Запоріжжя. Сонячна – це дівоче прізвище моєї мами, використовую його у соцмережах і пабліках. З 15-річного віку я працювала в модельному агентстві і з тих пір жила в різних країнах Азії та Європи. Зрозумівши, що подорожі – моє захоплення і найбільша мотивація, почала шукати роботу, яка допомогла б мені здійснити мрію», - розповіла дівчина.

Фото Дарії на сторінці Etihad Airways у Facebook отримало 469 тисяч "лайків" упродовж тижня

Спочатку Дарія упродовж року працювала на круїзних лайнерах, а потім подруга запропонувала їй спробувати себе в авіації. Вдало пройшовши співбесіду, дівчина потрапила в компанію Etihad Airways. «Там мене помітили і запропонували стати частиною promotion team, тобто представляти компанію на різних заходах, фотографіях і відео», - каже Дарія.

Станом на сьогодні українська красуня-стюардеса відвідала вже 74 країни світу і продовжує подорожувати. «Це і є моє головне захоплення, разом із фотографією та історією мистецтв», - додала дівчина.

Уподобані дописувачами в Instagram та Facebook фото з підписом: «Перебуваючи в Абу-Дабі, не втратьте можливості насолодитися панорамою міста» – не перша робота українки для реклами Etihad Airways. Дарія має чимало аналогічних промоційних світлин і брала участь у зйомках проморолику з нагоди 15-річчя авіаперевізника, яке відзначалося торік.

Etihad Airways — національна авіакомпанія ОАЕ зі штабквартирою в Абу-Дабі, друга за величиною після Emirates, що базується в Дубаї. Створена у 2003 році. Виконує понад 1 тисячу рейсів на тиждень за 120 напрямками. Станом на лютий 2018 року мала флот зі 117 повітряних суден Airbus та Boeing.

Фото: Facebook, скріншот з Instagram

Відео: Etihad Airways