Президент УККА Футей відвідав українців Орегону

Президент Українського конгресового комітету Америки (УККА) Андрій Футей 9-10 липня відвідав штат Орегон, США, для зустрічі з представниками місцевої української спільноти.

Про це повідомляє Український погляд.

У рамках дводенного візиту Андрій Футей зустрівся з керівництвом та членами Українсько-американської культурної асоціації Орегону та Південно-Західного Вашингтона (УАКА).

Під час обговорення Андрій Футей окреслив роботу УККА, наголосив на важливості єдності в українсько-американській спільноті та закликав УАКА приєднатися до УККА, яка об’єднує освітні, ветеранські, релігійні, культурні та гуманітарні українсько-американські організації під одним національним дахом.

Президент УККА також зустрівся з керівництвом і співробітниками двох тихоокеанських північно-західних відділень Української федеральної кредитної спілки, розташованих в Портленді, штат Орегон, і Federal Way, WA. Підкреслюючи тривалу співпрацю УККА з Національною федеральною асоціацією кредитних спілок України – організацією-членом УККА, яка представлена на Виконавчому комітеті УККА – Андрій Футей наголосив на важливості для спільноти продовжувати інвестувати в українські кредитні спілки, оскільки ці установи постійно реінвестувати свої доходи в проекти та ініціативи громад.

У ході свого візиту Андрій Футей також виступив у двох прямих радіопрограмах на “Нашому радіо”. Під час ефірів президент УККА укотре підкреслив важливість єдності в українсько-американській спільноті, та навів приклади різних способів, якими УККА підтримує громади у їхніх проблемах, що викликають занепокоєння.

У заключний вечір свого візиту Президент УККА звернувся до парафіян української біблійної церкви, великої української п’ятидесятницької християнської громади, розташованої у Фейрвью, штат Орегон. Під час виступу Футей окреслив історичну роль, яку відіграла УККА у відстоюванні релігійної свободи в Україні, і як УККА продовжує працювати з різними релігійними конфесіями в Україні, зокрема, християнською спільнотою.

«Для мене була велика честь познайомитися з багатьма членами цієї активної і живої тихоокеанської північно-західної громади. Я сподіваюся, що УККА зможе зміцнити свою співпрацю з цією 80-тисячною громадою, оскільки разом ми зможемо мати набагато більший вплив на політичний процес у Сполучених Штатах і мати більше можливостей допомагати нашим братам в Україні», – зауважив Футей.

“Я вдячний Українсько-Американській культурній асоціації Орегону і Південно-Західному Вашингтону за те, що запросили мене до Орегону, і я з нетерпінням чекаю подальших плідних відносин”, – підсумував президент УККА.

Зазначається, що УККА - представницька організація у складі більш як 1 млн американців українського походження.

УАКА - некомерційна, освітня та культурна організація, яка пропагує українську спадщину і традиції на тихоокеанському північному Заході та яка надає допомогу українцям у великій портландській агломерації, а також українцям в Україні.

Фото: Andriy Futey