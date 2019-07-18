Нобелівській лауреат з хімії Роалд Гоффман, який родом з України, святкує своє 81-річчя

Сьогодні виповнюється 81 рік американському хіміку, поету, драматургу, філософу, нобелівському лауреату українського єврейського походження Роалду Гоффману.

Про це йдеться на сторінці Музею української діаспори у Facebook.

«Сьогодні, 18 липня, свій день народження святкує Роалд Гоффман - лауреат Нобелівської премії з хімії (1981), котрий народився в єврейській сім'ї в Золочеві (Львівська обл.), а нині мешкає у США», - йдеться у дописі.

Цікаво, що батьки назвали хлопчика на честь норвезького полярного дослідника Роалда Амундсена.

З початком німецької окупації родину вивезли до "трудового табору", звідки матері з сином вдалося втекти, а ось батька, звинуваченого в організації масової втечі, розстріляли. Деякий час родина мешкала у Польщі, Австрії, а з 1949 року переїхала на постійне місце проживання до США.

Роалд Гоффман закінчив Колумбійський університет (бакалавр медицини) та Гарвард (доктор хімії).

Перших успіхів в науці Гоффман досяг у 1960-х роках, коли запропонував метод розрахунків елементарних орбітальних молекул. Основні наукові дослідження Гоффмана стосуються хімічної кінетики та вивчення хімічних реакцій. Ім'я вченого є в назвах наукових теорій, наприклад, «Правило (закон) Вудварда-Гоффмана».

У 1981 році разом із колегою Фукуі Кен'іті Гоффман здобув Нобелівську премією з хімії «за розробку теорії протікання хімічних реакцій», що значно розширює можливості для планування хімічних експериментів.

Науковець цікавиться життям своєї батьківщини. Зокрема, у 2006 році він відвідав Золочів, взявши участь у відкритті пам'ятника євреям, а у 2013 році серед інших підписав звернення світової академічної спільноти на підтримку українського Євромайдану.

«Ми щиро вітаємо Роалда Гоффмана з Днем народження та зичимо йому здоров'я, довгих років життя й нових цікавих відкриттів!», - йдеться у дописі. Приєднуємось до вітань!

Фото: КПІ, сторінка Музею української діаспори у Facebook