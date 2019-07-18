Рада Європи вивчає становище етнічних українців у Польщі

У Перемишлі днями відбувся перший з багатьох запланованих у Польщі моніторингових візитів делегатів Дорадчої комісії Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

Ці зустрічі мають проводитись з репрезентаціями усіх національних та етнічних меншин, які проживають на території Польщі, зокрема, з представниками українських та лемківських середовищ, повідомляє Наше Слово.

«Під час першої зустрічі в Народному домі представники місцевого відділу Об’єднання українців у Польщі розповіли про напружені польсько-українські відносини в місті із зазначенням моментів ескалації в 2016 році. Згадано також про стан і проблеми навчання українській мові (здебільшого це – відсутність коштів на підготовку підручників) в українських школах і пунктах навчання. Згодом вказано перелік дій та проектів, які виконують місцеві активісти для покращення української позиції в регіоні та побудови якісного польсько-українського діалогу», - йдеться у повідомленні.

Учасники заходу говорили також про фінансові виклики, які породжує організація установи та постійний ремонт будинку Народного дому. Після зустрічі з українською меншиною делегати взяли участь в зустрічі в міській ратуші.

зазначається, що це був перший візит Дорадчої комісії до Перемишля.

Повідомляється, що чергові зустрічі з українською нацменшиною плануються у Варшаві в Об’єднанні українців у Польщі, а також у Любліні з головою Українського товариства у Польщі Григорієм Купріяновичем.

Повідомляється, що такі зустрічі проводяться раз на п’ять років і мають на меті втілювати в даній державі імплементацію постанов Рамкової конвенції про захист національних меншин. Польща ратифікувала згадану конвенцію в 2000 році. Цьогорічні візити є четвертим туром комісії в Польщі і своїм дослідженням охоплюють період з 2014 року і досьогодні.

Після візиту Дорадча комісія приготує оцінку, яку зможуть потім прокоментувати відповідні державні органи. Оцінка буде оприлюднена, коли всі коментарі будуть зібрані. Цикл моніторингу завершиться, коли Комітет міністрів Ради Європи прийме резолюцію.

Фото: Катерина Комар-Мацинська