Українка в Туреччині створює смарт-картки для вивчення української та турецької

Українка зі Славутича Олеся Кючюкоздемір-Піхотська, яка нині проживає в Бурсі, створює набори смарт-карток для вивчення дітьми турецької та української мови.

Художниця розповіла кореспонденту Укрінформу, що переїхала до Туреччини 5 років тому і з появою дитини почала робити для неї розвиваючі дидактичні матеріали.

«Коли донечці Мелісі виповнилося півроку, вирішила малювати щось цікаве для неї, її розвитку. Малювала олівцями, бо для фарб потрібно більше часу й місця. Так і з’явилися спочатку картки з тваринками, які найбільше цікавили Мелісу. Пізніше – фрукти й овочі. За пів року створила три набори карток», - повідомила Олеся.

Ідея зробити картки двомовними виникла для зручності, щоб і мама, і тато дитини могли займатися з донькою.

«Звідки з`явилась ідея робити картки на двох мовах. У Меліси багато книжок, купуємо їх як українською, так і турецькою мовою. Читаємо по черзі, всі підряд. Турецькі казки доводиться перекладати, звідси й виникла ідея: для зручності зробити одразу двомовні картки, щоб і я, і батько Меліси могли їх використовувати», - розповіла художниця.

Згодом у неї виникла ідея поділитися своїм творінням з іншими мамами. Практика вже була, адже до появи доньки Олеся створила і розвивала власний проект з розробки та друку поліграфії, зокрема, весільних запрошень та виробів з каліграфією.

Наразі можна придбати ігрові набори «Звірі», «Фрукти та овочі», «Світ навколо мене». А художниця вже працює над новою колекцією смарт-карток.

Фото: Олеся Кючюкоздемір-Піхотська