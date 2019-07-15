Українська художниця в Бельгії зробила серію малюнків у стилі Марії Примаченко

Українська художниця, голова відділу Об’єднання українок Бельгії в Антверпені Надія Сеничак представила серію малюнків за мотивами творчості української народної художниці, представниці «наївного мистецтва» Марії Примаченко.

Світлини малюнків мисткиня виклала на своїй сторінці у Facebook.

«Виставляю фотографії цьогорічної серії рисунків у чорному і синьому кольорах : Bestiarium, квіти і птахи», - написала Надія Сеничак у соцмережі.

Художниця розповідає, що народне мистецтво було близьке для неї ще з дитинства, а прешими вчителями стали мама і бабуся. «Коли я була дитиною, дивани в нашому домі були наповнені традиційними, українськими подушками, всі вишиті мамою і бабусею. Вони були моїми вчителями. В цій хаті, де я жила з родиною, все почалося. Ми співали прекрасні, меланхолічні українські пісні, які назавжди закріпилися в моєму серці. Тут я хрестиками, крок за кроком протоптала свою стежку до мистецтва. Я вишивала, відкрила зачарований світ писанки, присвоїла технічні тонкості писанкування, почала малювати і мріяти про художню школу», - написала мисткиня.

Надія Сеничак зазначає, що творчий процес потрібний їй для виживання, ніби переносить в інший простір, дарує внутрішній спокій і красу, наповнює серце радістю.

Під час навчання у художній школі мисткиня відкривала нові світи і нові місця, а народне мистецтво зникло на другий план. «Але потім поїздки в Україну відновили це захоплення. Зараз я знаходжу величезне задоволення гратися і експериментувати з мотивами українських вишитих жіночих блюзок і рушників. Вишиваю подушки в різних кольорових композиціях, малюю квіти і птахи з вишитих рушників і занурююся в цей прекрасний світ Марії Примаченко, моєї великої натхненниці», - написала Надія Сеничак.

Фото: Nadia Senyczak