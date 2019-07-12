Серед загиблих через шторм у Греції українців немає – консульство

Унаслідок негоди на півночі Греції, яка забрала життя сімох осіб, українці не постраждали.

Про це повідомляється на сайті Консульства України в Салоніках.

«За інформацією Консульства від компетентних органів Греції та місцевих медичних закладів, не зафіксовано громадян України серед жертв чи постраждалих внаслідок цієї стихії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після нищівного урагану в Греції, який набув найбільшої сили пізно ввечері 10 липня в районі регіону Халкідіки та забрав життя 7 людей і дестки поранених, там запроваджено надзвичайний стан. Найбільше постраждали райони міст Неа Муданья, Неа Потідея, Касандрія та сіл Созополі, Неа Плагіа та Неа Флогіта (район Касандра області Халкідіки).

Наразі тривають активні роботи із відновлення інфраструктури регіону та очистки місць від повалених дерев та знищеного майна.