Для українців випустили посібник “Основні правила дорожнього руху в Польщі”

Побачив світ посібник з правил дорожнього руху в Польщі, створений спеціально для громадян України.

Про це повідомляє “Наш вибір” з посиланням на сайт Люблінської поліції.

“Поліцейські з Воєводської Комендатури Поліції у Любліні разом з Надбужанським Відділом Прикордонної Варти у Холмі, Генеральним консульством України у Любліні та Національним Центром Безпеки Дорожнього Руху опрацювали та опублікували посібник українською мовою, що висвітлює основні правила дорожнього руху у Польщі”, - йдеться у повідомленні.

Як пишуть автори видання “Основні правила дорожнього руху в Польщі. Посібник для громадян України”, Польща є транзитною країною, а найбільший відсоток іноземців, що в’їжджають у країну, це громадяни сусідніх держав Східної Європи, зокрема, українці. Посібник постав з метою підвищити свідомість українських водіїв у галузі безпеки руху на дорозі.

У посібнику міститься важлива інформація, яку повинен знати кожен водій у Польщі, зокрема про те, які служби у Польщі є уповноваженими до здійснення дорожнього контролю; якими є штрафи за перевищення швидкості; якими є покарання за водіння, після використання алкоголю; якими є підстави для вилучення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та багато іншого.

“Ми сподіваємося, що цей посібник ознайомить вас з правилами дорожнього руху та допоможе вам під час подорожі,” – зазначають автори видання.

Посібник можна переглянути за посиланням.

Фото: vsim.ua