У Тегерані презентують роман Куркова «Сірі бджоли»

У столиці Ірану Тегерані у вівторок, 9 червня, буде презентовано роман українського письменника і журналіста Андрія Куркова “Сірі бджоли”.

Про це повідомляє Посольство України в Ісламській Республіці Іран на сторінці у Facebook.

“9 липня в м. Тегеран відбудеться презентація роману українського письменника Андрія Куркова «Сірі бджоли», який був перекладений на фарсі та виданий в Ірані”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Курков – найвідоміший український письменник в Європі, автор понад 20-ти книг, пише для дорослих і дітей, кіносценарист. Голова українського Pen-клубу. Його твори перекладено 36-ма мовами світу. Лауреат премії Європейської кіно академії як кращий сценарист.

Роман Куркова "Сірі бджоли" увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2018.

Фото: bbc.com