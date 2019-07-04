СКУ закликав Папу Римського ще раз підтримати Україну та спонукати до миру на зустрічі з Путіним

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликав Святішого Папу Римського Франциска ще раз підтвердити свою підтримку щодо територіальної цілісності України та фундаментальних людських прав її народу під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка запланована на 4 липня у Ватикані.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

У листі, який було надіслано 1 липня 2019 р. з акцентом на гуманітарну кризу, що спричинила війна Російської Федерації проти України, СКУ від імені українців у всьому світі висловив вдячність за заклик Його Святості до міжнародного співтовариства надати підтримку та допомогти у відновленні постраждалих від війни регіонів України. Війна, однак, триває, і Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне та гуманітарне законодавство.

“СКУ звернувся до Його Святості з проханням донести до російського лідера наслідки гібридної агресії проти України, включно з глибокими стражданнями українського народу, а також вимогу СКУ та його мережі в 62 країнах, щоб Російська Федерація припинила свою агресію”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, СКУ закликав Його Святість підтримати вимоги міжнародної спільноти, у тому числі й лідерів Європейського Союзу, щоб Російська Федерація беззастережно звільнила заарештованих українських моряків, повернула українські кораблі, які були захоплені, та гарантувала безпечне пересування для всіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

“Тривалого миру в Україні, зокрема на окупованих територіях Криму і Донбасу, неможливо досягнути без повернення Україні Криму та виведення всіх російських гібридних сил з території Донбасу на Сході України, - заявив Віцепрезидент СКУ і голова Комісії СКУ з релігійних питань Стефан Романів. - Ми закликаємо Святішого Папу Римського Франциска підтримати відновлення територіальної цілісності України, людські права і благополуччя людей, які постраждали від цієї війни, передавши Президенту Володимиру Путіну глибоке занепокоєння з боку СКУ, української та міжнародної спільноти”.

Напередодні засідання 5-6 липня, які Його Святість Папа Римський Франциск скликав з митрополичими архієпископами і членами постійного Синоду Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), Комісія СКУ з релігійних питань також надіслала 1 липня лист Главі УГКЦ Блаженнішому Святославу (Шевчуку) з підтвердженням непохитної підтримки діяльності та розвитку УГКЦ у всьому світі та за надання Його Святості патріархального статусу УГКЦ.

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