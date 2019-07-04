Діаспора допоможе Україні із подвійним громадянством

Українська діаспора готова допомогти Україні розробити найкращу модель запровадження подвійного громадянства.

Про це після зустрічі із Зеленським розповів президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент дуже відкритий до цього. Під час обговорення ми уточнили, що це питання дуже складне і не має простого вирішення. Треба його ретельно проаналізувати та обдумати деталі. Ми готові створити із СКУ спільну робочу групу, аби знайти модель, яка працюватиме”, - сказав Ґрод.

Він наголосив, що основною загрозою у разі запровадження в Україні подвійного громадянства, буде нівелювання впливу Росії. “Одним із можливих варіантів цього є укладення договорів між державами. Скажімо, Україна може домовитися із Канадою, Німеччиною, США й деякими іншими державами про визнання подвійного громадянства. Таким чином ми закриємо шлях до подвійного громадянства угорцям й росіянам, які можуть створити внутрішні проблеми для України”, - пояснив президент СКУ.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебував із триденним візитом у Канаді, у рамках якого провів ряд дво- та багатосторонніх зустрічей, зокрема поспілкувавшись із очільниками українських організацій Канади.