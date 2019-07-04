Зеленський розуміє потенціал діаспори - президент СКУ

Керівництво України відкрите до активної співпраці із діаспорою та залучення її державотворчих процесів.

Про це після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час зустрічі президент зрозумів, яким є потенціал діаспори, як він може його використовувати і як нас залучити. Він до цього дуже відкритий, готовий, щоб ми йому допомагали. У мене склалося враження, що він має щирий відкритий підхід”, - сказав Ґрод.

За його словами, під час зустрічі, що відбулася у Торонто, співрозмовникам вдалося знайти конкретні сфери співпраці. “Президент усвідомлює, що сильна українська діаспора впливатиме на інші уряди та інвесторів, тому він хоче заохотити українців з діаспори інвестувати в Україну, при чому не лише фінанси, але й людські ресурси, тобто витрачати час на розбудову України”, - зазначив президент СКУ.

Він додав, що президент відкритий до пропозицій з цього приводу від представників діаспори. “Ми конкретно з ним працюватимемо над створенням найкращих умов для повернення українців, включно із питанням подвійного громадянства”, - зауважив Ґрод.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський наразі перебуває із триденним візитом у Канаді, в рамках якого він провів ряд дво- та багатосторонніх зустрічей, у тому числі поспілкувавшись із очільниками українських організацій Канади.