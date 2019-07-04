Зеленський розуміє потенціал діаспори - президент СКУ
Про це після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Під час зустрічі президент зрозумів, яким є потенціал діаспори, як він може його використовувати і як нас залучити. Він до цього дуже відкритий, готовий, щоб ми йому допомагали. У мене склалося враження, що він має щирий відкритий підхід”, - сказав Ґрод.
За його словами, під час зустрічі, що відбулася у Торонто, співрозмовникам вдалося знайти конкретні сфери співпраці. “Президент усвідомлює, що сильна українська діаспора впливатиме на інші уряди та інвесторів, тому він хоче заохотити українців з діаспори інвестувати в Україну, при чому не лише фінанси, але й людські ресурси, тобто витрачати час на розбудову України”, - зазначив президент СКУ.
Він додав, що президент відкритий до пропозицій з цього приводу від представників діаспори. “Ми конкретно з ним працюватимемо над створенням найкращих умов для повернення українців, включно із питанням подвійного громадянства”, - зауважив Ґрод.
Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський наразі перебуває із триденним візитом у Канаді, в рамках якого він провів ряд дво- та багатосторонніх зустрічей, у тому числі поспілкувавшись із очільниками українських організацій Канади.