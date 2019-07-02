У Ризі пройшла публічна дискусія «Війна в Україні очима латишів»

У понеділок у Воєнному музеї Латвії в Ризі відбулась публічна дискусія «Війна в Україні очима латишів» та відкрилася фотовиставка «Донбас. На межі війни та миру».

У заході взяли участь провідні місцеві правозахисники, волонтери, активісти, політологи, представники української громади Латвії. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми давно готували цей захід. Я особисто знайома з усіма спікерами дискусії. І так виникла ідея всіх їх об‘єднати для обговорення найбільшої проблеми сучасної України - нав’язаної нам війни. Всі присутні дійсно щиро вболювають за Україну. І це відчувалося під час їхніх промов, виголошених завзято, з палаючими очима”, - розказала один з організаторів акції Наталя Шилова.

За її словами, активісти почали готуватися до цієї акції півроку тому. А обираючи термін її проведення “прив’язалися” до дати з українського календаря - Дня Конституції.

“Крім всього іншого, відзначення Дня Конституції - гарна можливість нагадати українцям, які мешкають в Латвії про нашу спільну Батьківщину. Бо, на жаль, потрапивши до Європи багато хто намагається повністю асимілюватися, потроху втрачаючи зв’язок з Україною”, - пояснила Шилова. До присутніх зі вступним словом звернувся посол України в Латвії Олександр Міщенко. Він наголосив на тому, що збройна агресія Росії почалася не з захоплення Криму, а раніше у 2010 році, коли маріонетки Кремля на чолі з Віктором Януковичем змінили Конституцію України, що відкрило дорогу до підписання “Харківських угод” про пролонгацію терміну перебування Чорноморського флоту РФ в українському Криму, а відтак і створенню передумов для подальшого захоплення частини території України. Посол подякував за незмінну підтримку з боку Латвії та латвійського суспільства суверенітету та територіальної цілісності України.

У дискусії взяли участь: журналіст, політичний оглядач, волонтер Атіс Климовичс; журналіст, режисер, автор документального фільму «Волонтери» про діяльність волонтерів на сході України Яніс Вінгріс; юрист, громадський діяч, волонтер Єва Бранте; волонтери Гатіс Прієде, Імантс Лієпіньш, Інгус Захарченокс та спеціальний гість – незалежний політичний експерт, журналіст, аналітик Алекс Грігорьєвс. В перебігу дискусії були обговорені питання гуманітарного, соціального, політичного характеру, а також зосереджено увагу на проблемах, пов‘язаних із захистом тимчасово переміщених осіб та тих, що й досі перебувають у так званій «сірій зоні».

Після дискусії відбулося відкриття тематичної фотовиставки Ксенії Фетісової «Донбас. На межі війни та миру», яка триватиме до 7 липня 2019 року. Ксенія сама розказала присутнім, де, коли та як, робилися ті чи інші світлини.

На виставці також експонуються патріотичні плакати, надані автором-плакатистом, ветераном АТО Юрієм Неросліком.

Захід висвітлювався Латвійськім телебаченням.

Захід проходив у рамках відзначення Дня Конституції України та був організований спільно Центром культури «Латвія-Україна» під керівництвом Наталії Шилової та Володимира Іваницького і Посольством України в Латвії.

Фото: Олег Кудрін