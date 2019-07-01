В Австралії на День Конституції відкрили Фестиваль українського кіно

На День Конституції України в австралійському місті Джилонг відкрили четвертий Фестиваль українського кіно.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії.

“Відкрили (фестиваль — ред.) тематичною стрічкою Тоні Ноябрьової “Герой мого часу»”, - йдеться у повыдомленні.

В.о. Тимчасового повіреного України в Австралії Галина Юсип‘юк відзначила, що цього року показ українських стрічок в Австралії став можливим завдяки підтримці Українського інституту при МЗС України та Національного центру їм О.Довженка.

Вона висловила подяку українській громаді Джилонгу та власникам Pivotonian cinema, Джесіці Літас та Марку Волкеру за реалізацію проекту.

Представник української громади штату Вікторія Люба Присляк поділилася спогадами про історію зародження співпраці між українською громадою Джилонгу та Pivotonian cinema, де традиційно проходить фестиваль.

До програми цьогорічного фестивалю увійшли «Герой мого часу», «Донбас», «Жінка на війні», альманах короткометражок «Українська нова хвиля: Молоді двадцятилітні».

“Квитки на вечір відкриття фестивалю розійшлися задовго до початку події, а гості мали нагоду не лише подивитися стрічку, а й поспілкуватися за кухлем Львівського пива та традиційними варениками”, - йдеться у дописі.

Фото зі сторінки посольства у FB