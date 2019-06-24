Українська діаспора в Анкарі разом з дипломатами та активістами кримськотатарської спільноти 23 червня взяли участь у міжнародній акції «Об’єднані прапором - #LiberateCrimea».

Про це повідомляє Посольство України в Турецькій Республіці на сторінці у Facebook.

“Місцеві українці, кримськотатарська громада, наші турецькі друзі зібралися поблизу одного із головних символів столиці Туреччини Анкарі, щоб привернути увагу до кричущого порушення Росією міжнародного права - окупації українського Криму, встановлення там свавільного окупаційного режиму, триваючої збройної агресії на українському Донбасі, а також висловити свою підтримку кримськотатарському народу, українцям та всім тим, хто живе в умовах окупації і, жертвуючи собою, продовжує чинити опір”, - йдеться у публікації.

До цього прапор уже побував у 27 країнах. Туреччина - його остання зупинка перед Україною. Далі прапор вирушить до Києва, де 26 червня пройдуть урочистості з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Водночас в Анкарі побував і прапор ВМС ЗС України. Це його зупинка у 24-й країні - на честь 24 українських моряків, які з минулого листопада незаконно утримуються Москвою.

Ці прапори стали важливими символами єдності, нескореності й волі до перемоги, зазначає українське дипвідомство.

Фото: Facebook/Посольство України в Турецькій Республіці