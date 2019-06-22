В Українському домі у Варшаві в п’ятницю виступив відомий етногурт з села Крачківка на Полтавщині Krachkyvka Village Band.

Колектив представив українські народні пісні під акомпанемент українських національних інструментів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми приїхали до Варшави передати українській діаспорі та полякам найкращі музичні традиції з Полтавщини”, - зазначив в коментарі агентству керівник Krachkyvka Village Band Юрій Фединський.

На концерті представлено спів під музичні інструменти, зокрема бандуру, кобзу, торбан.

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Українець із США Фединський, який приїхав жити на Полтавщину, сам робить музичні інструменти та організував музичний колектив.

Він розповів, що репертуар для колективу він збирав у сільській місцевості на Полтавщині.

За його словами, зараз настав час представити Полтавщину у світі, оскільки такого репертуару, який представляє Krachkyvka Village Band, ще ніде немає.

У Варшаві виступив етногурт з Полтавщини \ Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Фединський зазначив, що його колектив планує провести за кордоном 15 концертів у різних містах світу.

Він наголосив, що завданням його гурту є культурна дипломатія - представити східну Україну і, зокрема, Полтавщину.

Після Варшави Krachkyvka Village Band планує відвідати кілька інших міст Польщі, Німеччини, а згодом інших країн Європи, США та Канади.