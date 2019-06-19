Український живопис і музику презентують на вечорі в Абу-Дабі

Виставка робіт української художниці Олені Колібаби та музичний вечір відбудуться в Абу-Дабі 20 червня.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Громадо, гадаю, всі ви знаєте нашу Олену Колібабу як талановиту музикантку, перш за все, скрипальку, яка бере участь у наших заходах. Втім, думаю, більшість навіть не здогадується, що вона також пише фантастичні картини. Тож вже цього четверга з нагоди Всесвітнього дня музики в Абу-Дабі відбудеться виставка картин Олени Колібаби, яка, звісно, буде поєднана з музичним вечором», - йдеться у дописі.

Вечір відбудеться за участі Олени Колібаби (скрипка) та добре відомих музикантів громади: Валентини Турецької (фортепіано), Андрія Гедзюка (саксофон, кларнет, флейта) і Наталії Андрощук (фортепіано).

Нагадується, що нещодавнім їх виступом у громаді були троїсті музики на Українському великодньому фестивалі в Reem Central Park. А тепер чотири музиканти створять особливий музичний вечір у стилі класичного домашнього концерту у поєднанні з виставкою живопису.

«Долучайтесь пізнати Оленчину творчість і насолодитися музикою наших талантів», - закликав Євгеній Семенов.

Захід розпочнеться о 20:30 у Leopold's Of London, Nation Galleria, Nation Towers, West Corniche - Abu Dhabi. Вхід вільний.

Фото: Yevheniy Semenov‎