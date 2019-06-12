Викладачка українського походження стала мером аргентинського міста Апостолес

Нащадок українських іммігрантів в Аргентині Марія Євгенія Сафран стала новим мером міста Апостолес у провінції Місьйонес на період 2019-2023 років.

Про це Укрінформу повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав’єр Апонюк Савич.

«Бухгалтер, викладач Національного університету Місьонес і колишній провінціний депутат українського походження перемогла нинішнього мера Маріо Віалею на 12 голосів, відповідно до остаточного підрахунку, проведеного провінційним парламентом», - зазначається у повідомленні.

Вибори відбулися 2 червня.

Марія Євгенія Сафран була активним членом танцювального ансамблю «Весна» міста Апостолес і є сестрою нинішнього міністра фінансів, інфраструктури і громадських послуг провінції Місьйонес Адольфо Сафрана.

На вибрах за посаду мера суперником Марії Евгенії Сафран був чинний мер міста Маріо Віалей. Він також є нащадком перших українських переселенців в Аргентині і вже привітав переможницю.

Новообрана мер офіційно вступить на посаду 10 грудня 2019 року.

Нагадаємо, місто Апостолес, найстаріше українське поселення у провінції Місьйонес у північний Аргентині, називають колискою української імміграції в країні. У 1897 році відбулася перша хвиля української імміграції до Аргентини, яка включала від 12 до 14 сімей з Східної Галичини (у той час частина Австро-Угорської імперії). Поселенці оселилися в районі Апостолес. Кожній родині переселенців надавали 50 га землі (два наділи по 25 га кожний: один для випасу худоби, інший — для хліборобства), допомагали також худобою й харчами. Основний приплив емігрантів припадає на 1901-1903 рр.

У 1898 році тут було створено сільськогосподарську колонію і зведено першу церкву Апостолеса - храм Богородиці Ченстоховської. 1908 року було створено муніципальну раду. Упродовж 1897-1903 сюди прибуло 6 тисяч переселенців, переважно українців.

У 1909 роцв отець Я. Карп'як організував парафіяльну школу. У 1910 р. засновано «Просвіту» (нині Аргентино-український клуб). У 1922 р. збудовано в еклектичному стилі греко-католицьку церкву. В Апостолесі є семінарія і монастир отців Василіян, при якому діє друкарня та школа сестер Василіянок.

28 листопада 1913 року було офіційно створено муніципалітет Апостолес.

Від 1994 р. у середній школі офіційно викладають українську мову. Від 1997 р. діє український етнографічний музей, є пам'ятник Т. Шевченку. 31 березня 2018 року у місті було відкрито пам'ятник писанці. Автором української половини монументу став коломийськиймайстер Мирослав Ясинський.

Багато місцевих українських сімей займаються хліборобством, вирощують рис, кукурудзу, тютюн, чай, цукрову тростину, бавовну. Є серед українців промисловці, власники магазинів.

Головною галуззю економіки міста є вирощування, виробництво і продаж йерба мате. Апостолес навіть називають аргентинською столицею мате.

За переписом 2010 року населення Апостолеса склало 42 457 мешканців.

Наразі в Аргентині проживає близько 300 тисяч етнічних українців.

Фото, відео: Maria Eugenia Safrán