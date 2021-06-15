Кремінь заявляє про катастрофічну ситуацію із телесеріалами українською мовою

Менше як половина серіалів на провідних українських каналах демонструються українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

«Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови упродовж тижня (з 01.06.2021 по 07.06.2021 року) з метою аналізу мови демонстрації телесеріалів на українському телебаченні був здійснений моніторинг п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: «1+1», «Інтер», «Україна», «СТБ» та «ICTV». Відповідний аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою: від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах менше половини демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 - російською)», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у розрізі даних по кожному із телеканалів, ситуація виглядає ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах «Інтер» та «1+1» транслюється лише по одному телесеріалу українською мовою, на телеканалі «Україна» їх лише два.

«Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної», - сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи відповідні результати дослідження.

Як повідомлялося, раніше в Уповноваженого із захисту української мови заявили про недотримання трьома загальнонаціональними телеканалами - «Україна», «1+1» та «Інтер» - у вечірній прайм-тайм вимог обов’язкового обсягу мовлення державною мовою.