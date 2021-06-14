Внесок Григорія Чапкіса в історію українського танцю не забудеться - Президент

Григорій Чапкіс був великим танцівником і особистістю, його внесок в історію українського танцю не забудеться.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним «рухом на паркеті». Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди пам’ятатиму його “Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я”, - зазначив глава держави.

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За його словами, Чапкіс був невиправним оптимістом, людиною, з якої хотілося брати приклад. Танець для нього ніколи не був роботою, натомість був його життям.

“Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: «Треба рухатися до останнього подиху». Раджу не забувати цю фразу всім нам”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 13 червня на 92-му році життя помер танцівник і хореограф народний артист України Григорій Чапкіс.

Володимир Зеленський у 2006 році став переможцем першого сезону телешоу "Танці з зірками", одним із судей якого був Чапкіс.

Фото з відкритих джерел