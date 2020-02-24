Зеленський нагородив Чапкіса орденом

Президент Володимир Зеленський нагородив українського хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.

Відповідний Указ №56/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича — хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться у документі.

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Нагадаємо, Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. У 1944 році, повертаючись із евакуації з Казахстану, Чапкіси захворіли на тиф і вимушено осіли в Києві.

Григорій Чапкіс закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі. Під час своїх гастролей світом спілкувався з такими особами, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі, імпресаріо і мільярдер Сол Юрок.