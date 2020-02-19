Музична премія Brit Awards 2020 назвала переможців
Про це повідомляє CNN.
Список лауреатів Brit Awards 2020 виглядає наступним чином:
Найкращий сольний виконавець: Stormzy
Найкраща сольна виконавиця: Mabel
Пісня року: Льюїс Капальді - Someone You Loved
Найкращий британський гурт: Foals
Альбом року: Dave — Psychodrama
Найкращий новий артист: Льюїс Капальді
Найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш
Найкращий міжнародний виконавець: Tyler the Creator
Brit Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області поп-музики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Уперше її було вручено в 1977 році (щорічно вручають з 1982). Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні щороку, починаючи з 2000 р.
Як повідомляв Укрінформ, раніше 18-річна Біллі Айліш отримала нагороду Академії звукозапису США «Греммі» в номінації «Найкраща пісня року». Вона також стала «Найкращим новим виконавцем», перемогла в номінаціях «Найкращий альбом року» з «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» і «Найкращий запис року» з «Bad Guy».
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