Музична премія Brit Awards 2020 назвала переможців

У Лондоні на 40-й церемонії нагородження Brit Awards 2020 оголосили лауреатів музичної премії.

Про це повідомляє CNN.

Список лауреатів Brit Awards 2020 виглядає наступним чином:

Найкращий сольний виконавець: Stormzy

Найкраща сольна виконавиця: Mabel

Пісня року: Льюїс Капальді - Someone You Loved

Найкращий британський гурт: Foals

Альбом року: Dave — Psychodrama

Найкращий новий артист: Льюїс Капальді

Найкраща міжнародна виконавиця: Біллі Айліш

Найкращий міжнародний виконавець: Tyler the Creator

Brit Awards — щорічна церемонія вручення музичних нагород Великої Британії в області поп-музики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Уперше її було вручено в 1977 році (щорічно вручають з 1982). Для виконавців класичної музики є окрема премія Classical BRIT Awards, яку вручають у травні щороку, починаючи з 2000 р.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 18-річна Біллі Айліш отримала нагороду Академії звукозапису США «Греммі» в номінації «Найкраща пісня року». Вона також стала «Найкращим новим виконавцем», перемогла в номінаціях «Найкращий альбом року» з «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» і «Найкращий запис року» з «Bad Guy».

Фото: Getty Image